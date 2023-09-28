Новосибирск привлёк 51 млрд инвестиций на благоустройство в 2023 году

Объем средств для развития Новосибирска в 1,5 раза превысил показатели прошлого года.

Более 51 млрд рублей привлекли на развитие Новосибирска в текущем году, что на 1,5 раза больше, чем в предыдущем году, заявил мэр города Анатолий Локоть на заседании городского совета депутатов.

Глава города отметил, что объём безвозмездных поступлений превысил показатели за все прошлые годы — более 51 млрд рублей.

"Благодаря этому, мы смогли расширить фронт работ по благоустройству Новосибирска в 2023 году, включая работы по благоустройству дорог, развязок и парков", — отметил Локоть. Он выразил слова благодарности депутатам за помощь в привлечении рекордных объемов инвестиций в благоустройство города.

Так, национальный проект "Безопасные качественные дороги", региональные и муниципальные программы смогли обеспечить ремонт 60 км дорожного покрытия на 3,3 млрд рублей. Ещё 3,4 млрд рублей было направлено на благоустройство теплопроводов в городе (21 км). Город также планирует закончить капитальный ремонт 438 многоквартирных домов и 220 придомовых территорий, а также четырех школ на 2,9 тыс. человек до конца года. В рамках лизинговой схемы было приобретено 51 единица спецтехники для работ на дорогах. Кроме того, средства направили на благоустройство парков и скверов, в числе которых парк "Арена" возле нового ЛДС, "Каменка" в Дзержинском районе и Первомайский сквер в центре города.

Мэр упомянул, что проблемы, связанные с реализацией городских проектов, связаны с недобросовестностью подрядчика.

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