Новый уровень качества подготовки студентов: НГПУ и Синьцзянский университет актуализировали договор о сотрудничестве

Новосибирский государственный педагогический университет посетила делегация Синьцзянского университета. В ходе встречи глава делегации Сюй Сяньи передал ректору НГПУ Алексею Дмитриевичу Герасёву обновленное соглашение о сотрудничестве двух вузов.

Минпросвещения России в Год педагога и наставника реализует за рубежом масштабный проект по созданию сети центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Делегацию из КНР встречали ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв и представители учебных, научного, международного подразделений вуза.

В приветственном слове ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасев подчеркнул важность сотрудничества с КНР для студентов и преподавателей вуза.

В рамках международных соглашений в 2009 году НГПУ и Синьцзянский университет подписали договор о сотрудничестве, и с тех пор два вуза активно работают.

«Учитывая наш многолетний опыт сотрудничества, научно-методический потенциал НГПУ по преподаванию русского языка, мы предлагаем расширить наше взаимодействие с Синьцзянским университетом и открыть Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе Синьцзянского университета. НГПУ готов предпринимать дополнительные усилия по развитию преподавания китайского языка, спрос на такие образовательные программы у нас постоянно растет», — отметил ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.

Зам.председателя Комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Народного политического консультативного совета Китая, секретарь партийного комитета Синьцзянского университета Сюй Сяньи, подчеркнул особые дружеские отношения между двумя вузами:

«Совместная работа позволит повысить качество подготовки кадров. В условиях беспрецедентных изменений в мире и сложной международной обстановки мы дорожим дружбой со старыми друзьями и придаем большое значение обменам и сотрудничеству с нашими партнерами», — отметил Сюй Сяньи.

Ответный визит в Поднебесную делегации НГПУ запланирован в октябре этого года в рамках открытия Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Подробнее на сайте НГПУ https://nspu.ru