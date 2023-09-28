Ольга Бузова подарила просроченные конфеты бойцам на СВО

Мобилизованный из Новосибирска рассказал, что Ольга Бузова подарила им просроченные конфеты.

По словам мобилизованного военного из Новосибирска Игоря, певица Ольга Бузова подарила им просроченные конфеты. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".

Инцидент произошел во время лечения солдат в одном из госпиталей в Луганске, когда Бузова должна была выступить перед военными и поддержать их. Однако мероприятие так и не состоялось, и по словам Игоря, Бузова просто сфотографировалась с медиками и уехала, не увидев бойцов. Певица оставила им в подарок три коробки шоколадок, но они оказались просроченными.

"Мы, конечно, удивились такой поддержке. Как говорится, и на том спасибо", — поделился своим мнением Игорь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Ольгу Бузову выгнали с лекции в НГУ из-за громкого смеха. Она снимала передачу в университете, где познакомилась со студентами мехмата. Один из студентов стал ее экскурсоводом и пригласил на лекцию по высшей математике. Однако Бузову выгнали из аудитории за громкий смех. Артистка позже призналась, что ничего не поняла из того, что говорил преподаватель.