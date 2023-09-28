Пенсии пересчитают: работающих пенсионеров в России ждёт сюрприз

Увеличить пенсию работающего пенсионера вполне реально всего за пару месяцев, уверяют эксперты в сфере Пенсионного законодательства РФ. Ниже – инструкция по перерасчёту неиндексированных пенсий работающих пожилых россиян.

Ни одна пенсионная индексация, начиная с 2016 года, не коснулась работающих пенсионеров нашей страны. Довести своё пособие по старости (выслуге лет) до индексированного уровня остальных пенсионеров вполне возможно, уверяют ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. По её словам, способ возвращения индексаций условно назван «временным увольнением».

Любой работающий пенсионер, желающий повысить уровень своего ежемесячного пособия, может официально уволиться с работы один месяц. В подобном случае работодатель сообщает о прекращении трудовой деятельности пожилого человека в Соцфонд России (СФР) в тот же месяц, в который пенсионер покинул рабочее место. В следующем месяце СФР производит перерасчет пенсии и выносит решение по индексации. В итоге, спустя пару месяцев пенсионер получает новый размер пенсии, а также денежную разницу между прежним размером и новым.

Эксперты СФР предупреждают работающих пенсионеров, что для осуществления индексации после увольнения нельзя устраиваться на работу в течение одного календарного месяца. По истечении этого срока и если пожилой человек захочет, то может восстановиться на прежней работе (пенсия останется повышенной).