Под Новосибирском учёные ищут место массового самосожжения старообрядцев 18 века

В Колыванском районе Новосибирской области учёные ищут место массового сожжения 200 человек в 1756 году.

Поисками массового самосожжения занимается группа учёных, куда входит историк Андрей Бородовский. Археологи полагают, что старообрядцы, решившиеся на отчаянный шаг, проживали неподалёку от речки Керженка в Колыванском районе. Встречаются редкие исторические свидетельства, что это произошло во время правления императрицы Елизаветы Петровны, в 1756 году.

«Пока нет ответа на вопрос, где же точно это произошло. По поводу локализации много всяких споров – одни говорили, что это случилось около Барнаула, другие – что под Томском, там есть деревня Мальцово. На самом деле все это, конечно, происходило к северу от Чаусского острога. И сейчас уже можно говорить определенно – скорее всего, скит надо искать в радиусе десяти верст к северу от деревни Скала в Колыванском районе», – объяснил изданию VN.ru Андрей Бородовский.

Историк также сообщил, что для точного установления места скита, где закрылись и подожгли себя порядка 200 старообрядцев, нужна лидарная съёмка. И то, сканирование с функцией изъятия растительности сузит поиск лишь на несколько километров.

Согласно версии археологов, скит был построен специально для того, чтобы люди смогли сгореть во славу Божию. Девять изб специально перенесли внутрь периметра острожных стен для этих целей.

«Они разобрали многие избы, поставили их там как нужно и создали мощную систему оборонительных укреплений – внутренний палисад, а сверху еще тыновые острожные стены. То есть была основательная демонстрация, это очень сильно взбудоражило местные власти. Из Томска была команда разобраться, их долго увещевали, пытались выманить уговорами. Даже были военные столкновения и попытка штурма. Они были хорошо вооружены и отстреливались. Закончилось все тем, чем закончилось», — говорит Андрей Бородовский.

Археологи уверены, что если удастся найти следы сгоревшего более 200 лет назад острога, то это значительно обогатит исторический фонд, ведь будут откопаны предметы быта того времени и исторические останки.

Кстати, самой красивой деревней России, где проживают старообрядцы, считается село Большой Куналей в Бурятии. Его построили переселенцы в XVIII веке.