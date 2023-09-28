Под Томском в интернате «Забота» приобрели кровать для 13 килограммовой девушки-инвалида

В Томской области после проверки приобрели нужную кровать для 13 килограммового инвалида.

Девушке инвалиду, которая весит 13 килограммов, приобрели новую кровать. Как выяснилось, на счете пациентки накопилось более 1 млн рублей пособия. Однако кровать ей поставили только спустя несколько лет. Об этом пишет КП-Томск.

Кроме этого, была осуществлена госпитализация инвалида в Томскую областную клиническую больницу. Также ей предоставили специальную смесь, несмотря на то, что ей её прописали 2 года назад.

По словам омбудсмена Томской области, по данному факту возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности), однако в прокуратуре региона журналисту Сиб.фм отказались комментировать данную информацию.

Главный врач-психиатр также отказалась комментировать ситуацию по поводу девушки-инвалида.

«В данный интернат попадают уже с диагнозами, тут нет официального постановления лечения, врачи только поддерживают его по уже поставленным диагнозам», — сказала она в беседе с корреспондентом КП-Томск.