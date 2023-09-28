Предприниматели Сибири взяли свыше 36 млрд рублей льготных кредитов на развитие бизнеса

За девять месяцев 2023 года Сибирский Сбербанк заключил более 200 сделок льготного кредитования бизнесу на общую сумму в 36 млрд рублей.

Подавляющее большинство кредитов – почти ¾ от всего количества – относятся к финансированию агропромышленного комплекса. Общая сумма по ним превышает 11 млрд рублей.

В Сибирском банке лидером по объему льготного кредитования бизнеса стало Красноярское отделение, которое обслуживает территории Красноярского края, а также республик Хакасия и Тыва. Предприятия этих регионов заключили сделки по льготному кредитованию на общую сумму свыше 12 млрд рублей.

Максимальную динамику роста льготного кредитования показало Новосибирское отделение – плюс 289% по объему выданных кредитов год к году.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк в регионах Сибири участвует во всех федеральных программах, включая основные направления – поддержку малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса и льготное кредитование для предприятий обрабатывающей промышленности. Количество программ с каждым годом растет и актуализируется для нужд клиентов».