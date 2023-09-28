Рекордная индексация пенсий с 1 октября 2023 года: кому дадут прибавку

Более трёх миллионов российских пенсионеров ожидает октябрьское повышение пособий по старости и выслуге лет. Полный список получателей – ниже по тексту.

Так сложилось в России – в первых числах второго осеннего месяца пенсии некоторых категорий пожилых граждан подрастают. Обычно размер такой традиционной индексации соответствовал уровню инфляции за истекший год, но в нынешнем году власти пошли другим путём.

Бывшим военным и приравненным к ним гражданам в 2023 году решено увеличить пособия по старости/выслуге лет на 10,5%, что является рекордным повышением за последние 10 лет.

В рублёвом эквиваленте подобное увеличение военных пенсий зависит от звания и выглядит следующим образом:

· рядовые, сержанты, старшины и прапорщики станут получать на 1,3–2 тыс. руб. больше,

· офицеры (до полковника) – на 2,5–4 тыс. руб.

В список получателей повышенных пенсий вошли также:

- бывшие сотрудники ФСБ, ФСО;

- бывшие служащие СВР, СК;

- выслужившие стаж в ФСИН, МВД и Росгвардии;

- имеющие выслугу лет в МЧС;

- пожарные, таможенники;

- сотрудники органов контроля за оборотом наркотиков.

Тем бывшим военным, кто получал на «гражданке» военные пенсии по выслуге лет, но вернулся на службу по мобилизации или контракту с Минобороны (заключенному на участие в СВО начиная с 24 февраля 2022 г.), по указу президента выплатят 100-процентную компенсацию пенсий с октября и далее ежемесячно.