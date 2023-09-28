Россиян шокировали ростом цен

В связи с ростом цен на бензин и подорожание импортного сырья, начиная с сентября 2023 года в России вырастут цены на продукты, одежду и автомобили, а с октября ожидается повышение цен на фрукты и овощи.

Осенний рост цен – предсказуемая российская традиция. Как гласит прогноз Центробанка РФ, годовая инфляция в 2023 году составит 6-7 процентов. Эксперты надеются, что она вернется к четырем процентам в 2024 году и будет сохраняться на этом уровне в дальнейшем.

Уже в ближайшие дни в связи с падением курса рубля, повышения стоимости бензина, а также с сезонностью некоторых продуктов, ожидается рост цен на ряд продуктовых позиций, сообщил Росстат:

· чай и кофе: отпускная цена вырастет на 6-9% по причине повышения себестоимости импортного сырья и в связи с засухой в некоторых странах;

· мясо и мясные продукты: куриное мясо — на 11,5%, сосиски и колбасы от 5 до 10%, баранина – на 6,66%;

· суши и роллы — до 25% из-за проблем с поставкой морепродуктов и риса из зарубежных стран;

· шпатлевки, отделочные материалы, краски, лаки и прочие товары, которые поставляют в Россию из-за рубежа от 30 до 100 %;

· электротовары на 5%;

· рыбные консервы, икра, рыба и полуфабрикаты на 15-20%;

· молоко и молочные продукты на 10-15%;

· недорогие импортные вина на 70-80%;

· обувь и одежда российских брендов на 10-20%;

· легковые автомобили до 10%;

· авиабилеты – 15-40%.