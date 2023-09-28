Шойгу проговорился о сроках завершения СВО

На недавнем заседании коллегии оборонного ведомства Сергей Шойгу озвучил планы по наращиваю военного потенциала российской армии. Однако многие восприняли эту информацию, как реальный срок завершения СВО.

Дословно та самая речь главы Минобороны РФ выглядит следующим образом (и это хорошо слышно на видеозаписи с заседания): «Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: «оружие как путь к миру». США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим – кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению. В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных Сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий Плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей».

Те, кто воспринял озвученную министром дату «2025 год», скорее всего услышали то, что хотели, выдернув её из контекста выступления Шойгу, поскольку главной темой заседания коллегии были давно утверждённые планы деятельности оборонного ведомства, рассчитанные на период с 2019 по 2025 год.