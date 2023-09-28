Шок: Глоба предсказал, кому из знаков зодиака можно купить лотерейный билет в сентябре-2023

Популярный российский астролог рекомендует приготовиться к денежному дождю людям, рождённым под некоторыми знаками Зодиакального круга.

Финансовая удача, фарт, везение, деньги с неба – все эти явления откроют денежный коридор осенью-2023 всего нескольким счастливчикам, уверен именитый «звездочёт» Павел Глоба. На днях ему удалось вычислить натальные карты осенних везунчиков, которым прямо показано в сентябре текущего года купить лотерейные билеты.

БЛИЗНЕЦЫ

Полоса везения в основных сферах жизни уже начинается в судьбах представителей этого знака Зодиакальной дюжины. За что бы не взялись Близнецы этой осенью, всё будет приносить доход (в виде эмоций, полезных знакомств и, конечно, дензнаков).

ВОДОЛЕЙ

Рождённым под этим Созвездием, начиная с сентября 2023 года, стоит задуматься о совсем ином подходе в распределении своего бюджета. Как только финансовые приоритеты Водолеев поменяются, откроется денежный поток. Большой куш можно сорвать и в различных лотереях.

ЛЕВ

Эти царственные любимцы Небес нынешней осенью будут счастливы абсолютно во всем. Прибыль в их жизнь будет поступать через новые эмоции, выгодные связи и свежие творческие идеи, которые монетизируются совершенно неожиданным образом и удивят размером дохода.