Симптомы нового штамма коронавируса «пирола», при которых нужно срочно идти к врачу

Конечно, при первом «чихе» бежать в больницу, где в коридоре сидят толпы таких же чихающих, не стоит. Но ряд затяжных симптомов должен замотивировать на поход к доктору, уверены российские иммунологи, поскольку именно так и проявляется новый ковидный штамм «пирола».
На данный момент новая и более стойкая версия коронавируса под названием «пирола» захватывает территорию США и Европу. По сведениям Роспотребнадзора, в нашу страну мутировавший штамм пока не проник, но россияне уже со средины августа болеют другими ковидными вариантами.
В это же время иммунологи и вирусологи России призывают готовиться к натиску «пиролы», который опасен высокой заразностью, а его проникновение на территорию нашей страны – всего лишь дело времени. Потому стоит заранее научится отличать его симптомы от обычной простуды, с которой вполне можно справится и дома.
По мнению экспертов, за врачебной помощью нужно обращаться в случае проявления затяжных симптомов, характерных именно для коронавируса:
- непроходящий сухой кашель (редко с мокротой);
- боль в горле (бывает в том месте, где начинается шея);
- отсутствие обоняния;
- затяжная усталость и апатия»;
- режущие боли в ЖКТ (тошнота, рвота);
- одышка, сопровождающаяся болями в грудине.