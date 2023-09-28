Стоит готовиться к худшему: в России резко выросло количество мигрантов-преступников

Следственный Комитет РФ бьёт тревогу – на 30 % возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами на территории России.

По официальным сообщениям главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, с января по июль 2023 года количество таких преступлений выросло с 8,5 тысячи до почти 11 тысяч. Львиная доля преступлений совершена против личности, включая убийства и случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которые повлекли за собой смерть пострадавших. Растёт также и число противоправных действий против половой неприкосновенности.

Эксперты видят причину подобной тенденции в том, что иностранцы массово перевезли в Россию свои многодетные семьи. В итоге на одного работающего папу приходится до десятка неработающих подрастающих членов семьи, нуждающихся в социальной помощи, поскольку их доходы ничтожно малы. В крупных российских городах образовываются целые банды несовершеннолетних хулиганов (детей мигрантов), которые терроризируют местное население и до последнего момента умудряются избегать ответственности.

Госдума, комментируя информацию СК, предложила запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию и выдавать паспорт РФ иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет. Специалисты Следственного комитета, в свою очередь, призывают к совместной работе правоохранительные органы, миграционные службы и общество.