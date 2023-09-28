Цены на новостройки Новосибирска на 41% обогнали рост зарплаты

По данным РИА Новости, основанным на официальной статистике, среднемесячная заработная плата в Новосибирске в 1 полугодии 2023 года составила 63,9 тысяч рублей.

По данным того же источника, года средний заработок в 1 полугодии 2020 года составлял 44,1 тысяч рублей, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Рост за три года составил 44,9%. Средняя цена квадратного метра в реальных сделках в новостройках Новосибирской агломерации выросла за то же время на 63,5%. В результаты рост стоимости новостроек города на 41,4% превысил динамику роста средней заработной платы горожан, уточнил он.

«За три года в рейтинге 100 крупнейших городов по покупательной способности средней заработной платы Новосибирск переместился с 38 на 32 позицию. А темпам роста оплаты труда стал 13. Отношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора выросло за 3 года с 2,2 раза до 3,18. Среди городов СФО самые высокие темпы роста заработной платы за 3 года были в Кемерово 50,5%, самые низкие в Горно-Алтайске 30,5%. Кроме Кемерово и Новосибирска из СФО в 30% крупных городов РФ с наиболее высоким ростом оплаты труда вошли Новокузнецк, Барнаул, Иркутск, Омск и Красноярск», — рассказал эксперт.

Соотношение динамики цен на недвижимость и заработной платы в очередной раз показывает актуальность вложений в недвижимость, заключил аналитик.

Напомним, ранее был опубликован топ-10 массовых застройщиков Новосибирска с высокой стоимостью «квадрата».