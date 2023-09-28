В интернате под Томском обнаружили девушку-инвалида весом менее 13 кг

21-летняя девушка весом менее 13 кг была обнаружена в интернате "Забота" Томской области.

В Томской области в интернате "Забота" нашли девушку-инвалида, которая весит менее 13 килограмм. Об этом сообщает КП-Томск со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Елену Карташову.

Омбудсмен Томской области сообщила, что 21-летняя жительница интерната, инвалид первой группы, постоянно находится в лежачем положении и не имеет возможности общаться.

Карташова инициировала проверку в рамках своих полномочий. Результаты проверки показали, что врач-терапевт Шегарской районной больницы уже в 2021 году рекомендовал в интернат приобрести высокобелковую энергетическую смесь для питания девушки. Однако в руководстве "Заботы" это было сделано только в середине 2023 года. В связи с этим омбудсмен Карташова попросила прокуратуру начать проверку.

Позже было установлено, что девушка-инвалид нуждается в паллиативной помощи, однако интернат и районная больница не имеют необходимых лицензий на оказание такой помощи. В свою очередь, полиция возбудила уголовное дело по данной ситуации в Шегарском районе.