В Новосибирске банкротят ЖСК «Залесский» убитого бизнесмена Олега Арчибасова

Бизнесмен из Новосибирска обвинил убитого Арчибасова в мошенничестве.

На сайте Арбитражного суда Новосибирска появилось заявление, поступившее от компании «КАСКАД», которая требует признать банкротом ЖСК «Залесский» — ранее им владел бизнесмен Олег Арчибасов, которого нашли застреленным 27 января 2020 года.

В определении документа говорится, что «КАСКАД» просит возбудить производство по делу и признать должника несостоятельным, в связи с наличием просроченной задолженности в размере 1 109 746 рублей.

Директор «КАСКАД» Сергей Белкин в разговоре с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что ранее они делали работы по электрификации дома на Залесского, где генподрядчиком был «Лион» — аффилированная компания Арчибасова.

«Когда Арчибасова убили, появилась задолженность, и они отказались нам платить. Вот мы судимся и с "Лион" — отсудили уже часть», — сказал Белкин.

В картотеке Арбитражного суда есть данное решение. Из материалов дела следует, что 6 апреля 2018 года с «Лион» был заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 22 332 516 рублей, однако у «Лион» оставался долг на сумму 1 335 000 рублей. Представители компании попытались на суде сфальсифицировать документ об уплате, однако экспертиза показала, что документы были изменены недавно.

Суд встал на сторону «КАСКАД» и взыскал деньги с должника.

По словам Белкина, Арчибасов со своими бизнес-коллегами занимался мошенничеством.

«Например, наша работа стоила 22 миллиона рублей по электрификации дома, а они прогоняли через «Лион» 50 миллионов и собирали эти деньги с жильцом», — заявил собеседник.

Бизнес-партнер убитого Арчибасова и нынешний председатель ЖСК «Залесский» Алексей Куркин отказался комментировать корреспонденту Сиб.фм судебные разбирательства.

Напомним, председателя правления ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова расстреляли в центре города 27 января 2020 года. Его тело обнаружили на улице Достоевского, 27, возле школы № 4. По версии следствия, убийство произошло на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств.

27 января его бизнес партнер Анатолий Паровой произвел три прицельных выстрела в голову и в спину потерпевшего из-за отказа вести диалог о возврате инвестированных денег. Убийца после этого скрылся, его задержали только в марте. 8 апреля 2021 году Парового отправили в колонию строго режима на 9 лет.

Убитый Арчибасов стал знаменит из-за долгостроя на Залесского, 6. В 2003 году там стартовало строительство многоэтажки компанией ООО «Гарантстройсервис», однако фирма обанкротилась, а строительство дома остановилось. Тогда образовался жилищно-строительный кооператив «Залесский» — он получил права застройщика вместо обанкротившегося «Гарантстройсервиса». Учредителями стали пять человек, а председателем стал Арчибасов.

В 2015 правительство Новосибирской области объявило конкурс на завершение строительства объекта на Залесского. Компания Арчибасова получила 226 миллионов для завершения строительства, но обманутым дольщикам пришлось вложить сверху и свои средства — каждый доплатил около 900 тысяч рублей.