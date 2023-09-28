В Новосибирске неизвестный опубликовал объявление о продаже эротических фото 14-летних девочек

В Новосибирске начали продавать эротические фото 14-летних девочек.

В Новосибирске появилась информация о том, что неизвестный начал продавать фото обнаженных девочек возрастом от 14 лет и старше. Подобные снимки были опубликованы на сайте, предназначенном для интимных услуг.

Автор объявления явно указал, что продает подобные фотографии, однако предельный возраст моделей неизвестен. Стоимость десяти фотографий составляет 300 рублей, а эротическое видео можно приобрести за 500 рублей. Обратиться к продавцу можно через мессенджер Телеграм.

Автор объявления просит не звонить ему, не сообщая при этом, где и как были получены эти интимные материалы с участием несовершеннолетних. По данным источника, на момент публикации объявление было просмотрено более 150 раз.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутаты Госдумы от ЛДПР предложили кастрировать педофилов. Эта идея не новая, и её регулярно предлагают на рассмотрение в Госдуме РФ как минимум с 2008 года. Каждый раз такие предложения не проходят на дальнейшее рассмотрение. Тем не менее, другие законы против педофилов находят продвижение. Так, в 2022 году был одобрен законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

В Новосибирской области в 2022 году выявили только одного педофила. Преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних было значительно больше, но диагноз "педофилия" психиатрическая экспертиза смогла поставить только одному.