В Новосибирске «омолодят» деревья на Красном проспекте

На участке бульвара на Красном проспекте от ул. Каинской до ул. Сибревкома аварийные и гнилые деревья заменят молодыми и здоровыми. На всем бульваре деревья менять не будут.

«Вопрос о реконструкции зеленых насаждений встал давно, еще когда разрабатывался проект комплексного благоустройства бульвара и пешеходной части Красного проспекта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Территория включена в адресный перечень нацпроекта, но до ее благоустройства пока не дошли. Вместе с тем мы видим, что зеленые насаждения находятся в плачевном состоянии и необходима их реконструкция и замена. Поэтому мы сделали отдельную концепцию озеленения бульвара Красного проспекта», – рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

Для обновления бульвар разделили на секторы. Для каждого сектора будет утвержден отдельный посадочный план, при этом общая концепция будет сохранена. Озеленители начнут с участка бульвара от ул. Каинской до ул. Сибревкома; этим летом здесь завершили капитальный ремонт стелы Героям Великой Отечественной войны. Затем приступят к участку от ул. Каинской до ул. Колыванской. Также замена аварийных деревьев будет произведена на участке, который следует за аллеей им. А. И. Покрышкина.

«Мы проводили обследование и обнаружили закономерность – практически все березы здесь находятся в состоянии сухости: они суховершинные, с сухими ветвями и засохшими годичными побегами. Внешний вид у них недекоративный. Вторая проблема: после обрезки сухих ветвей на стволах остаются отверстия, и древесина начинает гнить. Даже у молодых берез внутри ствола формируется древесная гниль. Налицо несоответствие: вроде березы молодые, но по структурным признакам – аварийные, при сильном ветре они могут упасть на проезжую часть», – объяснила начальник отдела сопровождения проектов благоустройства и озеленения МАУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая.

В центре дорожного полотна деревья получают недостаточно осадков, они страдают от резкого перепада температур и сильного ветра, который дует с реки Оби. Для такой территории нужны засухостойкие и морозостойкие растения. Озеленители остановили свой выбор на иве ломкой, клене Гиннала и пузыреплоднике – эти растения уже хорошо проявили себя в озеленении улиц, скверов и парков Новосибирска. Кроме этого, в следующем году цветники бульвара дополнят котовником Фассена, ирисами, декоративными злаками, кровохлебками – они устойчивы к агрессивному воздействию городской среды, делают пространство современным.

«Бульвар Красного проспекта – это знаковая территория нашего города, и наши решения должны быть надежными. Мы не стараемся сразу экспериментировать и испытываем новые интересные виды сначала в скверах», – отметила Светлана Гижицкая.

С 2 октября сотрудники МАУ «Горзеленхоз» начнут снос 15 аварийных берез. На их месте высадят 12 деревьев ивы ломкой, 12 деревьев клена Гиннала, 344 куста пузыреплодника зеленого и 66 кустов пузыреплодника калинолистного.