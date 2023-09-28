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общество

В Новосибирске «омолодят» деревья на Красном проспекте

Фото предоставлено пресс-службой мэриии Новосибирска

На участке бульвара на Красном проспекте от ул. Каинской до ул. Сибревкома аварийные и гнилые деревья заменят молодыми и здоровыми. На всем бульваре деревья менять не будут.

«Вопрос о реконструкции зеленых насаждений встал давно, еще когда разрабатывался проект комплексного благоустройства бульвара и пешеходной части Красного проспекта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Территория включена в адресный перечень нацпроекта, но до ее благоустройства пока не дошли. Вместе с тем мы видим, что зеленые насаждения находятся в плачевном состоянии и необходима их реконструкция и замена. Поэтому мы сделали отдельную концепцию озеленения бульвара Красного проспекта», – рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

Фото В Новосибирске «омолодят» деревья на Красном проспекте 2

Для обновления бульвар разделили на секторы. Для каждого сектора будет утвержден отдельный посадочный план, при этом общая концепция будет сохранена. Озеленители начнут с участка бульвара от ул. Каинской до ул. Сибревкома; этим летом здесь завершили капитальный ремонт стелы Героям Великой Отечественной войны. Затем приступят к участку от ул. Каинской до ул. Колыванской. Также замена аварийных деревьев будет произведена на участке, который следует за аллеей им. А. И. Покрышкина.

«Мы проводили обследование и обнаружили закономерность – практически все березы здесь находятся в состоянии сухости: они суховершинные, с сухими ветвями и засохшими годичными побегами. Внешний вид у них недекоративный. Вторая проблема: после обрезки сухих ветвей на стволах остаются отверстия, и древесина начинает гнить. Даже у молодых берез внутри ствола формируется древесная гниль. Налицо несоответствие: вроде березы молодые, но по структурным признакам – аварийные, при сильном ветре они могут упасть на проезжую часть», – объяснила начальник отдела сопровождения проектов благоустройства и озеленения МАУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая.

Фото В Новосибирске «омолодят» деревья на Красном проспекте 3

В центре дорожного полотна деревья получают недостаточно осадков, они страдают от резкого перепада температур и сильного ветра, который дует с реки Оби. Для такой территории нужны засухостойкие и морозостойкие растения. Озеленители остановили свой выбор на иве ломкой, клене Гиннала и пузыреплоднике – эти растения уже хорошо проявили себя в озеленении улиц, скверов и парков Новосибирска. Кроме этого, в следующем году цветники бульвара дополнят котовником Фассена, ирисами, декоративными злаками, кровохлебками – они устойчивы к агрессивному воздействию городской среды, делают пространство современным.

«Бульвар Красного проспекта – это знаковая территория нашего города, и наши решения должны быть надежными. Мы не стараемся сразу экспериментировать и испытываем новые интересные виды сначала в скверах», – отметила Светлана Гижицкая.

Фото В Новосибирске «омолодят» деревья на Красном проспекте 4

С 2 октября сотрудники МАУ «Горзеленхоз» начнут снос 15 аварийных берез. На их месте высадят 12 деревьев ивы ломкой, 12 деревьев клена Гиннала, 344 куста пузыреплодника зеленого и 66 кустов пузыреплодника калинолистного.

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Карина Чиркова
Журналист

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