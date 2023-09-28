В Новосибирске первый снег может выпасть в ночь на 1 октября

Первый снег может накрыть Новосибирск в ночь на 1 октября.

Ночью 1 октября Новосибирск может покрыться снежной пеленой. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Однако синоптики отмечают, что ещё не время волноваться о раннем наступлении зимы. Сообщение о первом снеге предварительная.

29 сентября в городе пройдут ливни. Днём температура воздуха составит +11 градусов. Ночью 30 сентября возможно наступление заморозков до -1 градуса, днём столбики термометра укажут на +12 градусов. Уже 1 октября максимальная температура в Новосибирске достигнет +6 градусов.

Напомним, что в начале октября средняя температура в городе станет выше нормы на 1–3 градуса. По ночам погода будет колебаться — от 0 до +5 градусов, иногда +10 градусов. К началу второй декады месяца наступят холода от +2 до -3 градусов, а в отдельных районах области до -8 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что все жилые дома в Новосибирске будут подключены к отоплению до конца сентября. 27-28 сентября отопление появится во второй зоне.