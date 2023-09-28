В Новосибирске приставы опечатали ненадежные башенные краны

В Новосибирске судебные приставы остановили работу опасных башенных кранов.

Судебные приставы-исполнители выехали на три объекта в Новосибирске, где находились опасные для жизни и здоровья башенные краны, чтобы остановить их работу.

Собственник башенных кранов нарушил требования законодательства в области промышленной безопасности. В ходе проверки специалисты Ростехнадзора выявили нарушения, такие как отсутствие противоугонных захватов, неисправные стропы и сколы на рельсовом пути. Судебный документ указывает, что эксплуатация кранов при таких нарушениях может привести к аварии или несчастному случаю. Также не была проведена обязательная экспертиза промышленной безопасности после истечения срока службы кранов.

Специалисты Ростехнадзора обнаружили около 30 нарушений при эксплуатации производственных кранов, которые представляли угрозу для людей. Суд вынес решение о приостановке работы кранов на 90 дней, а для его исполнения на объекты прибыли судебные приставы.

Приставы приехали на два объекта в Советском районе и один на улице Аэропорт. Краны использовались для разгрузочных и погрузочных работ на промышленных и строительных территориях. На месте приставы опечатали опасные краны, чтобы предотвратить их дальнейшую эксплуатацию.

Кроме того, сотрудники Ростехнадзора обнаружили, что оба объекта в Советском районе не имели необходимых разрешений на эксплуатацию башенных кранов. Это является еще одним серьезным нарушением законодательства.

Судебное решение о приостановке работы кранов на 90 дней принято в целях обеспечения безопасности для всех присутствующих на объектах. В течение этого периода собственник кранов обязан устранить все выявленные нарушения и провести необходимую экспертизу промышленной безопасности.

Отметим, что башенные краны — важный инструмент в строительной отрасли, однако их неправильная эксплуатация может привести к серьезным последствиям. Поэтому строгое соблюдение требований по промышленной безопасности является важным шагом для предотвращения производственных аварий и обеспечения безопасности рабочих.

Судебные приставы продолжат следить за выполнением судебного решения и правильным устранением всех выявленных нарушений. В случае невыполнения требований, могут быть применены дополнительные меры, вплоть до аннулирования лицензии на эксплуатацию кранов.