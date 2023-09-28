В Новосибирске прогнозируется шестидневный снегопад в конце октября

В Новосибирске может пойти снег в конце октября.

В Новосибирске прогнозируют шестидневный снегопад в конце октября.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дневные температуры будут колебаться от -2 до +16 градусов, а самым теплым днем станет 6 октября. Однако ночью температура может опускаться до -6 градусов.

Сервис World Weather более оптимистичен и прогнозирует температуру выше 0 градусов на протяжении всего месяца. Первая неделя октября порадует сибиряков солнечной погодой, только ночью 27 октября ожидается -2 градуса.

В свою очередь, сервис Gismeteo предупреждает жителей о снегопаде, который ожидается в период с 19 по 24 октября. По предварительным данным, первый снег выпадет уже 15 октября. Первая декада месяца будет аномально теплой, с температурой до +19 градусов. Однако с 18-го числа ожидается установление минусовой температуры.

Как ранее писал Сиб.фм, синоптики сообщили, что октябрь будет выше нормы по температуре и преимущественно ясным и сухим.