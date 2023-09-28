В Новосибирске «Волга» насмерть сбила девушку

Водитель на «Волге» насмерть сбил девушку в Новосибирске.

Утром 28 сентября автомобилист на ГАЗ-3110 насмерть сбил девушку в Новосибирске. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошёл на проспекте Карла Маркса возле дома №51.

«На дороге труп! Будьте внимательны и осторожны», — предупреждают пользователи сервиса 2ГИС.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В сторону Октябрьского моста обрадовалась пробка.

Устанавливаются подробности ДТП.

Напомним, что водитель Nissan сбил мальчика на улице Есенина в Дзержинском районе Новосибирска.