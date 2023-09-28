В Новосибирске закрыли сеть кофеен Yellow Door с убытком 36 млн рублей

Новосибирский предприниматель Александр Долгов объявил о закрытии сети кофеен Yellow Door.

Новосибирский предприниматель Александр Долгов заявил о закрытии сети кофеен Yellow Door. Последнее заведение на улице Максима Горького будет продано или закрыто, прекратив деятельность проекта.

Yellow Door была запущена основателем сети закусочных Cheburek.me Александром Долговым и бывшим директором проекта «BlaBlaBar Новосибирск» Андреем Васиным. Кофейня на улице Максима Горького была запущена 27 января 2023 года и работала до ее закрытия на реконцепцию 14 июня 2023 года. Затем она возобновила работу с обновленным меню 25 июня, однако не смогла добиться успеха и закрывается. Такая же судьба постигла заведение на гастрокорте Центрального рынка и кофейню в «Европейском береге», несмотря на реконцепт.

Yellow Door планировала открыть 1-2 новых кофеен ежемесячно и иметь 10-15 заведений в Новосибирске. Александр Долгов отметил, что выбор локации на улице Максима Горького был обусловлен ее близостью к офису предпринимателя в БЦ «Бутон». Ранее пиццерия Dens Pizza и вьетнамская закусочная Kung Pho занимали эту локацию. Владелец помещения, основатель новосибирской строительной компании «Баутехник» Сергей Панасенко.

Кафе-кондитерская «Кузина», кофейня Organic Coffee и «Утренний кекс» (бывший «Кофий») расположены недалеко от заведения на улице Максима Горького. Владельцы «Утреннего кекса» думали об закрытии своей локации, но позже отказались от этой идеи. Участники рынка считают, что эти заведения столкнулись с более низким трафиком, несмотря на близость к Красному проспекту.

Как рассказывает сам Александр Долгов, убыток в 36 млн рублей складывается из трёх основных компонентов: 12 млн основного долга за кофейни, 6 млн рублей долга перед инвесторами и 18 млн он потратил на бизнес-курсы.

«Поменяв четыре команды управления и сменив три концепции, мы так и не нашли то, что делало бы экстраприбыль. Стандартных значений выручки в 20–35 тысяч в день добиться у нас получилось. Но дальше не росло. А если не растет, то смысла поддерживать такой бизнес нет. Мы целились в проект с выручкой 3 млн на точку», — объяснил предприниматель в своём Telegram-канале.