В Новосибирской области объявлен новый состав правительства

Новый состав правительства Новосибирской области был объявлен на сессии Заксобрания региона.

Юрий Петухов назначен первым заместителем губернатора, сообщает пресс-служба правительства. В соответствии с законодательством, глава региона представил кандидатуры Виталия Голубенко на должность министра финансов и налоговой политики, Алексея Колмакова на должность министра строительства и Анатолия Костылевского на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Все предложения губернатора были одобрены депутатами единогласно.

Решение было принято на сессии Заксобрания региона. По словам пресс-службы, члены временно исполняющего обязанности правительства, которые были назначены после вступления Андрея Травникова в должность, продолжат свою работу после переназначения главы региона.

«Сегодняшнее согласование говорит только о том, что это сильная команда, работоспособная, профессиональная. Оно говорит о стабильности, о том, что с этими министрами можно и дальше продвигаться вперед для развития нашей Новосибирской области», — прокомментировал председатель регионального заксобрания Андрея Шимкива.

Правительство Новосибирской области завершило свою работу 15 сентября после выборов главы региона.

Андрей Травников возглавляет Новосибирскую область с 2017 года. На недавних выборах 8-10 сентября он получил 75,72% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Роман Яковлев с результатом 10,72%. Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев получил 7,14% голосов, а Владислав Плотников от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 4,34%. Явка на выборах губернатора Новосибирской области составила 31,86%, приняли участие 695 492 избирателя. Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября.