В зону СВО из Новосибирска отправили 100 адресных посылок с барабинской рыбой

Из Новосибирска в зону СВО отправились пять машин, гружёных подарками для подразделений, где служили погибшие бойцы из Барабинска.

Подарки и гуманитарную помощь собирали целый месяц в общественной приемной независимого барабинского депутата Константина Терещенко. В отправке также принимали участие волонтёрские группы из города Куйбышева и Чистоозёрного района.

«В сентябре собрано около 100 адресных посылок, в том числе маскировочные сети. Кроме того, барабинские рыбаки закоптили для бойцов много рыбы, — рассказал Сиб.фм Константин Терещенко. — Еще пять тонн картофеля для наших ребят предоставила организация «Дары Ордынска». Также были закуплены «Карачинская» вода и медикаменты».

От собора Александра Невского в путь отправились пять машин: четыре из них – для передвижения бойцов, это два УАЗа Буханки, один УАЗ -469 и одна «Нива», а также ещё 2 фуры, в которых уехали 20 тонн подарков и гуманитарной помощи.

Отправленные для передвижения бойцов на СВО машины носят имена погибших мужчин из Барабинска с позывными Атаман, Барни, Седой и Барон.

«Прошла большая отгрузка в зону проведения СВО для наших ребят. Много сил удалось объединить для этой отправки. Помощь каждого бесценна! Когда машины, оборудование и адресные посылки будут переданы, я расскажу о каждом, кто принимал участие в сентябрьской отправке, т.к. они являются значимым примером для других, — поделился Константин Терещенко.

– Любое, даже пусть совсем небольшое, участие — это важно! По капле и море собирается».

Кстати, традиция отправлять на СВО именные буханки в Барабинске существует с мая этого года: весной 2023-го Константин Терещенко лично доставил первый автомобиль «буханка», которую окрестили «ППШ Фермер».