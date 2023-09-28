Запад осадила одна новость про Россию: отношение изменилось

Суровая реальность, в которой стала очевидным несостоятельность украинской армии в осуществлении западных планов по поражению Москвы, испугала Вашингтон, но страх толкнул воинственных захватчиков чужих территорий на разжигание новых конфликтов вокруг РФ, чтобы истощить имеющийся у страны потенциал.

Не получилось через Украину, полезем через Молдавию и Южный Кавказ – видимо так рассуждают западные партнёры Зеленского, истратившие свои госбюджеты на вооружение украинских нацистов: «Запад просчитался, делая ставку на Украину, поскольку даже при поставках ВСУ вооружений ее армия не сможет достичь успехов на поле боя из-за слишком большого дисбаланса с российскими войсками», пишет издание Al-Watan (арабская ежедневная газета, известная проправительственной позицией).

Авторы публикации уверены — Вашингтон не ожидал, что России удастся так эффективно сопротивляться Западу, поэтому американцы вынуждены разжигать новые конфликты вокруг РФ: «На открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса», говорится в материале.

Мнение издания Al-Watan не является единственным. Другой эксперт, обозреватель издания «Monde» Кауфманн считает открытие новый фронтов бегством западных стран с поля боя с Россией, что значительно обостряет всю геополитическую повестку мира.