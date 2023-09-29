Банки увеличивают ставки по вкладам в рублях

Эксперты прогнозируют, что объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет.

Увеличение ставок по вкладам основными игроками будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки,. «Подогревать» интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появятся на рынке в традиционно «высокий» сезон в четвертом квартале. На этом фоне ожидается, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет.

«Рублевые депозиты по-прежнему выступают основным инструментом вложения средств, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции. В настоящее время в розничном портфеле сбережений ВТБ на их долю приходится более 90%. С сегодняшнего дня мы увеличиваем максимальную доходность по своим вкладам на 2 процентных пункта», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Максимальную доходность можно получить при открытии вклада на три года, пояснила Наталья Тучкова. На этом горизонте, по прогнозам регулятора, ключевая ставка будет снижаться, что скажется на доходности сберегательных продуктов.

В банке отмечают, что в текущих экономических условиях основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты — на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, от полугода до года привлекается порядка 45% депозитов, а продукты сроком от года занимают всего 5% от общего объема рублевого привлечения. До конца года эксперты ожидают сохранения сложившейся структуры привлечения.

Об улучшении условий по вкладам также сообщили Почта Банк и Промсвязьбанк.