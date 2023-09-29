сегодня
29 сентября, 18:43
пробки
7/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 97.00 | eur 102.0
сегодня
29 сентября, 18:43
пробки
7/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 97.00 | eur 102.0
сегодня 17:12
общество проиcшествия

Два ребёнка отравились угарным газом в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области двое несовершеннолетних отравились угарным газом.

В Тогучинском районе Новосибирской области дети отравились угарным газом. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В результате нарушения правил эксплуатации печного отопления два ребенка 10 и 13 лет получили отравление угарным газом и были госпитализированы в районную больницу», — говорится в сообщении.

Как уточняют в МЧС, на месте происшествия пожара не было. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он быстро распространяется по помещению и незаметно смешивается с воздухом, в результате чего засыпает или теряет сознание. Отравление угарным газом без своевременного оказания помощи может стать смертельным.

Напомним, что житель Омской области провёл самостоятельную кастрацию и обратился за медицинской помощью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 18-летняя девушка попыталась покончить с собой в запертой квартире в Кировском районе на улице Бородина.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Диана Джафарова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в