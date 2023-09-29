Два ребёнка отравились угарным газом в Новосибирской области

В Новосибирской области двое несовершеннолетних отравились угарным газом.

В Тогучинском районе Новосибирской области дети отравились угарным газом. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В результате нарушения правил эксплуатации печного отопления два ребенка 10 и 13 лет получили отравление угарным газом и были госпитализированы в районную больницу», — говорится в сообщении.

Как уточняют в МЧС, на месте происшествия пожара не было. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он быстро распространяется по помещению и незаметно смешивается с воздухом, в результате чего засыпает или теряет сознание. Отравление угарным газом без своевременного оказания помощи может стать смертельным.

Напомним, что житель Омской области провёл самостоятельную кастрацию и обратился за медицинской помощью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 18-летняя девушка попыталась покончить с собой в запертой квартире в Кировском районе на улице Бородина.