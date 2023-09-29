Как вернуть деньги за провальные онлайн-курсы

Рынок онлайн-образования в России развивается стремительно. Увеличивается не только разнообразие обучающих программ, но и средний чек за удалённую услугу. Однако система возврата средств в онлайн-школах функционирует не так активно. Ниже – подробная инструкция, как вернуть свои деньги.

Объем российского рынка онлайн-образования в прошлом году достиг 38,5 млрд рублей и согласно прогнозу ИТ-холдинга TalentTech, его величина преодолеет отметку 60 млрд руб. в год. Расставаться с такими деньгами, даже частично, не захочется никому. Однако, если знать Законы РФ, можно и вернуть свои «кровные» за неудачный модный курс.

1. Отправить онлайн-школе уведомление об отказе по шаблону (электронной почтой и заказным письмом почтой России с уведомлением). Если не помогло, то переходим ко второму пункту.

2. Запросить расчёт и документальное подтверждение понесённых школой расходов на организацию онлайн-обучения.

3. Направить онлайн-школе претензию по шаблону на юридический адресу школы или её учредителя. Если и это не сработает, перейти к четвертому пункту.

4. Подать в суд по юр.адресу онлайн-школы или по своему адресу места жительства.

5. Не связываться с сомнительными онлайн-школами: нет сведений о регистрации в качестве компании или ИП; нет государственной образовательной лицензии; плата за обучение вносится переводом на карту.