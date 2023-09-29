«Комфорт для ребенка»: дискотеки, лечебные процедуры и школьные занятия в детском лагере «Березка»

В санаторном оздоровительном центре круглогодичного действия «Березка» ребята учатся, отдыхают и ходят на лечебные процедуры. В расписании обязательны дискотека и тематические огоньки.

«Организация детей из Луганской Народной Республики встроилась в наш обычный режим, мы лишь немного расширили программу приездом гостей и экскурсией в зоопарк. Но основная программа – нашего центра. В нее входит санаторное лечение по разным направлениям: органы дыхания, неврология, эндокринология, травматология, ортопедия. Программа разработана совместно с кафедрой педиатрии Новосибирского государственного медицинского университета. Назначения ребятам делаем на основании их санаторно-курортных карт, привезенных с собою», – рассказала директор санаторного оздоровительного центра круглогодичного действия «Березка» Татьяна Иволина.

Чтобы ребята не отстали от школьной программы, в центре организовано обучение: педагоги из школ Дзержинского района приезжают в первую и вторую смены, проводят занятия и факультативы. Детям рассказывают о профессиях будущего, проводят для них занятия по виртуальной дополненной реальности, изобразительному искусству, истории и другим направлениям.

«Мы всегда заранее стараемся узнать группу, которая к нам приезжает. В этой – 51 отличник обучения, 11 лидеров ученического самоуправления и детских ученических организаций. Немного скорректировали программу под них, например, представители «Движения первых» проведут для них игру. Наша самая важная задача – создать такой климат для ребенка, чтобы ему было хорошо. Весь штат настроен на это. У нас большой опыт подобной работы – мы принимали и детей из Иркутска, и детей из ДНР и ЛНР», – отметила Татьяна Иволина.

Программа в центре рассчитана на раскрытие потенциала ребенка и на создание для него комфортных условий пребывания.

«Образовательная программа состоит из организационного, основного и заключительного периодов смены. На первом этапе мы проводим мероприятия, которые направлены на знакомство детей друг с другом и с территорией. На основном этапе обращаем внимание на творческие способности детей – они готовят выступления, тематические огоньки, соревнуются в творческой сфере. На заключительном этапе организуем последний огонек, чтобы ребята уехали от нас с хорошими и теплыми воспоминаниями. Они обмениваются телефонами и адресами, а мы помогаем им поддерживать связь. Нам важно создать такой климат, чтобы дети здесь расслабились. Мы не делаем упор на то, откуда они. Все дети – наши», – методист санаторного оздоровительного центра круглогодичного действия «Березка» Гунай Мамедшарифова.

В числе ребят, приехавших из ЛНР, много отличников обучения и лидеров ученического самоуправления. Поэтому представители регионального «Движения первых» организовали для них игру: «В движении много возможностей и направлений – творческое, историческое, спортивное и другие – занятие найдется для каждого. Сегодня проводим игру "Будь в движении", она поможет ребятам узнать все направления и ценности нашего движения. Оказывается, в группе есть ребята, которые были на фестивале "Движения первых", так что они заинтересованы в этой деятельности. Очень здорово встретить своих, несмотря на километры, которые нас разделяют», – рассказала специалист аппарата Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Новосибирской области Евгения Морозова.