Кому категорически запрещено есть помидоры, рассказала диетолог

Полезнейшие и ценнейшие для здоровья томаты, как выяснилось, могут причинить значительный вред для некоторых людей. Ищите в списке ниже себя.
У помидоров, содержащих магний, калий, фосфор, кальций, цинк, витамин С и большое количество антиоксидантов, есть ряд противопоказаний, как у любого продукта питания, уверяет российский диетолог Натали Макиенко. По её экспертному мнению, томаты опасны своим желчегонным свойством: «Если в желчном пузыре есть камни, то регулярное употребление помидоров может спровоцировать их увеличение», пояснила она.
По этой причине диетолог настоятельно рекомендует воздержаться от употребления помидоров тем, у кого гастрит и камни в почках или желчном пузыре.
Также томаты противопоказаны в следующих медицинских ситуациях:
· при воспалительных процессах в организме,
· при заболеваниях поджелудочной железы (в частности – панкреатите),
· при изжоге, подагре, экземе,
· в период обострения псориаза,
· при повышенной температуре теле и регулярном метеоризме,
· в случаях, когда заболевания суставов и кожи сопровождаются зудом.