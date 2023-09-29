Кому категорически запрещено есть помидоры, рассказала диетолог

Полезнейшие и ценнейшие для здоровья томаты, как выяснилось, могут причинить значительный вред для некоторых людей. Ищите в списке ниже себя.

У помидоров, содержащих магний, калий, фосфор, кальций, цинк, витамин С и большое количество антиоксидантов, есть ряд противопоказаний, как у любого продукта питания, уверяет российский диетолог Натали Макиенко. По её экспертному мнению, томаты опасны своим желчегонным свойством: «Если в желчном пузыре есть камни, то регулярное употребление помидоров может спровоцировать их увеличение», пояснила она.

По этой причине диетолог настоятельно рекомендует воздержаться от употребления помидоров тем, у кого гастрит и камни в почках или желчном пузыре.

Также томаты противопоказаны в следующих медицинских ситуациях:

· при воспалительных процессах в организме,

· при заболеваниях поджелудочной железы (в частности – панкреатите),

· при изжоге, подагре, экземе,

· в период обострения псориаза,

· при повышенной температуре теле и регулярном метеоризме,

· в случаях, когда заболевания суставов и кожи сопровождаются зудом.