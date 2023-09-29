Мать ребёнка, выставленного на продажу в Новосибирске, обратилась в полицию

Мама продаваемого в Новосибирске ребёнка прокомментировала ситуацию.

В Новосибирской области на сайте бесплатных объявлений опубликовали объявление о продаже ребенка. Это заинтересовало следователей и привело к возбуждению уголовного дела по факту покушения на куплю-продажу человека. Запись содержала неинформативную подпись и фотографии мальчика двух-трех лет на качелях. Локация сделки — Первомайский район Новосибирска.

В дальнейшем выяснилось, что «автором» объявления стала 25-летняя мать из Омской области Ирина, которая находится в декрете с младшим ребенком. Согласно её показаниям, её аккаунт был взломан, и фото украдены. Она уже дала показания полиции и планирует написать заявление, чтобы взломщиков нашли и наказали.

Ирина рассказала, что в 2021 году она выкладывала объявление о продаже телевизора в социальных сетях, после чего удалила свою страницу. Некоторым образом данные были скомпрометированы, и от её имени было опубликовано объявление о продаже ребенка на сайте объявлений, на котором она даже не была зарегистрирована.

Девушка утверждает, что у неё нет врагов и недоброжелателей, и что детей они с мужем планировали и очень ждали. Она надеется, что полиция разберется в этом деле и найдет тех, кто стоит за взломом её страницы и публикацией абсурдного объявления о продаже ребенка.