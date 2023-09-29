На детской площадке в Первомайском районе Новосибирска заметили черного быка

Черный бык пришел на детскую площадку в Новосибирске из частного сектора.

В Новосибирске, в Первомайском районе, произошло интересное событие — большого черного быка заметили на одной из детских площадок. Животное явно пришло не для игры, а чтобы питаться цветами с клумбы.

Местные жители, которые оказались свидетелями этого необычного происшествия, поделились информацией в группе «Моя Первомайка» Вконтакте. По их словам, ситуация оказалась необычной, но в то же время не вызвала особой паники:

"Ничего необычного. Просто бык кушает клумбу на улице Ошанина", — рассказали одни из очевидцев.

Согласно сообщениям горожан, бык, скорее всего, покинул частный сектор, находящийся неподалеку. Появление этого неожиданного гостя было зафиксировано накануне вечером, 28 сентября.