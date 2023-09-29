Нефтетранспортники провели в сентябре восемь плановых тренировок на подводных переходах

«Транснефть — Западная Сибирь» провела плановое комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на подводном переходе нефтепровода через реку в Красноярском крае. Цель — проверка готовности персонала к оперативному взаимодействию в условиях нештатной ситуации.

Согласно легенде учения автоматизированной системой контроля параметров работы Рыбинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) было зафиксировано изменение внутритрубного давления на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Анжеро-Судженск — Красноярск через р. Рыбную. Оператор диспетчерского пункта в режиме телеуправления остановил транспортировку нефти.

По результатам обследования работники зафиксировали «повреждение» трубы в районе подводного перехода МН с выходом «нефти» на водную поверхность. Патрульная группа выставила предупреждающие знаки, выполнила замеры газовоздушной среды, определила скорость течения реки, скорость и направление ветра. Основные работы по локализации и ликвидации выполнял персонал линейных аварийно-эксплуатационных служб (ЛАЭС) Рыбинской ЛПДС и нефтеперекачивающей станции «Вознесенка». Были развернуты три рубежа боновых заграждений.

С помощью специализированного оборудования «нефтяная пленка» была собрана с водной поверхности для последующей утилизации. Сотрудники эколого-аналитической лаборатории в постоянном режиме выполняли мониторинг состояния окружающей среды. Всего в КУТЗ были задействованы 46 работников и более 10 единиц специальной и автомобильной техники.

По итогам учебной тренировки наблюдательная комиссия выставила положительную оценку. Был отмечен высокий уровень слаженности действий персонала, а также обеспеченность ЛАЭС необходимым арсеналом оборудования и материалов.

Также в сентябре 2023 года в зоне ответственности предприятия прошли еще 8 учебно-тренировочных занятий на подводных переходах нефтепроводов, в том числе через реки Омь, Васюган, Чижапка, Шуделька, Золотой Китат и другие.