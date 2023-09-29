Новосибирская область вошла в топ 20 регионов с самыми путешествующими жителями

Новосибирцы стали чаще путешествовать по стране: число туристов по сравнению с прошлым годом увечилось на 6%. При этом больше всего по России путешествуют москвичи, петербуржцы и самарчане, выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.

При этом лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую в летние месяцы посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь в эти месяцы визитёров интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима.

Следом в рейтинге идет Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько запусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Этот регион популярен и у путешественников из Новосибирской области. Второй год подряд он привлекает новосибирцев в том числе своей неповторимой первозданной природой.

Новосибирская область также пользовалась популярностью среди россиян. В этом году в наш регион приехало на 13% больше путешественников, чем годом ранее. Помимо гостей из соседних областей активнее других в область наведывались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Оренбурга и Башкирии.

Согласно аналитическим данным МегаФона, наиболее активно ездят по стране жители Новосибирской области в возрасте 31-45 лет, на них приходится больше половины всех поездок (56%). Еще порядка 20% любителей внутреннего туризма — это россияне группы 45+. В путешествиях по России туристы тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.