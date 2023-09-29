Новые услуги продвижения с прогнозом просмотров представят на известной платформе объявлений

Сегодня цифровой контент столь многообразен, что без статистики и анализа просмотров невозможно оценить насколько именно популярно наше видео, фотографии, посты в социальных сетях.

Рекламная статистика интернет-площадок становится неотъемлемой частью жизни всех нас и, главным образом, представителей поколения Z, не выпускающих смартфон из рук.

Именно поэтому, на одном из интернет-сервисов — платформе «Авито» — откроется новая возможность продвижения объявлений на основе ИИ-алгоритмов.

Как сообщают в компании, теперь, выбирая бюджет, профессиональные продавцы заранее увидят диапазон дополнительных просмотров каждого объявления, и таким образом, смогут спрогнозировать результат рекламной кампании до ее старта.

Алгоритмы искусственного интеллекта помогут продвигать объявление в результатах поиска и в персональной рекомендательной ленте, строить прогноз на основе исторических данных об эффективности похожих рекламных кампаний.

Представитель компании, Иван Зимин, считает, этот умный и предсказуемый алгоритм много эффективнее своих предшественников, он позволит пользователям лучше определять каким именно покупателям показывать свою рекламу.

Для сравнения, на большинстве подобных платформ, пользователи не имеют возможности управлять эффективностью своих рекламных кампаний

Сегодня, пользователи известного классифайда смогут испробовать «новшество» в разделах «Товары» и «Услуги». Постепенно все вертикали Авито перейдут на данный формат продвижения.

Без сомнений, статистика просмотров играет ключевую роль в интернет-маркетинге. Подобные функционалы позволяют определять эффективность любых кампаний по продвижению, совершенствуют качество контента. Без сервисов статистики невозможно оценить влияние интернет-рекламы на целевую аудиторию.