Огурец-гигант и вёдра ягод: новосибирцы показали фото урожая с дач

Жители Новосибирска показали свои заготовки после летнего урожая.

Жители Новосибирска поделились фотографиями заготовок из собранного урожая с дачных участков. Дачники поделились, что этот год был непростым — из-за засушливого лета и аномальной жары.

Несмотря на это, теплолюбивые культуры, вроде ежевики, радовали обильным урожаем, при этом ягоды оказались очень сладкими.

Многие дачники поливали свои грядки дважды в день, чтобы сохранить урожай в жару — утром и вечером. На их фотографиях можно увидеть огромные тыквы, 3-килограммовый арбуз, гигантские баклажаны и огурец длиной 43 сантиметра — все это является плодами их усилий на дачных участках.

Дачники также похвастались своими заготовками на зиму. Среди них компоты, варенья, лечо, солёные огурцы.



















Остальные фотографии можно посмотреть по ссылке в материале МК-Новосибирск.