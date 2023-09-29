Почему перестало работать приложение «Сбербанк Онлайн» после обновления iOS

В России фиксируются массовые проблемы и сбои в работе у Сбербанк.
Первые единичные случаи зафиксированы ещё в минувшую субботу, 23-го сентября.
По статданным портала мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «СБОЙ.РФ», нынешний сбой в приложении «Сбербанк Онлайн» носит массовый характер. При этом, доля жалоб за сутки 28.09.23 по всей России в процентах выглядит так:
· Москва — 27%
· Санкт-Петербург — 11%
· Московская область — 6%
· Краснодарский край — 4%
· Нижегородская область — 3%
· Свердловская область — 3%
· Ростовская область — 3%
Остальные региона 1-2 % жалоб. Эксперты портала напомнили контактные данные, по которым нужно сообщать о подобных проблемах:
- официальный сайт: sberbank.ru
- номер телефона: 8-(800)-555-55-50
Здесь же можно подучить более подробную и актуальную информацию по работе сайта, приложений на Android или iOS.
Эксперты портала поясняют, что подобные вчерашним проблемы в приложением «Сьербанк-Онлайн» могут возникнут в результате какой-либо аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной.