Путин взбешён из-за новостей о росте цен на бензин

Кабинет министров РФ получил «выволочку» от президента за рост цен на автомобильное топливо.

Напомним, 21 сентября текущего года в целях стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке РФ правительство ввело временное ограничение на его экспорт. Немногим ранее были увеличены нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу и установлен ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд аграриев с оперативной корректировкой объемов.

Но несмотря на это, цена на автотопливо упрямо росла летом и продолжает повышаться осенью. На что министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ещё в начале текущего месяца заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК.

Обо всём вышеперечисленном глава нашего государства напомнил и министрам на недавнем на совещании с представителями кабмина: «Ну, мы же знаем, из-за чего это происходит... в связи с ценами на нефть – ну, понимаете, что будет дальше... Это же не первый раз, правильно? Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыли, отправляя на экспорт. Всё понятно... Но задачи у нас другие. С компаниями в рознице надо плотнее работать. Прошу вас реагировать оперативно», сказал Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру РФ Александру Новаку.

Возымеют ли требования президента силу и последует ли реакция министров покажет только время, а пока автовладельцы России отдают за каждый литр бензина Аи-92 местами 55 руб., дизельное топливо на некоторых АЗС продается по 75 руб. Растут также и биржевые цены на топливо.