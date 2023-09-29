Рисование 3D-ручкой и виртуальная реальность: новые технологии для реабилитации детей с ОВЗ применяют в «РоббоКлассе»

В Новосибирске в бизнес-инкубаторе «Гараж» Городской центр социальной помощи семье и детям департамента по социальной политике мэрии Новосибирска провел необычное мероприятие «РоббоКласс».

Участниками мастерской стали не продвинутые студенты технических вузов, а более двух десятков семей, воспитывающих детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, а также люди пожилого возраста.

«Сегодня мы хотим запечатлеть все эмоции, которые появятся у наших гостей», – рассказала директор новосибирского Городского центра социальной помощи семье и детям Татьяна Лоза.

Руководитель призналась, что все происходящее на мероприятие будет фиксироваться фото- и видео съемкой для того, чтобы по итогам мероприятия выпустить специальный ролик.

Демонстрация применения цифровых сервисов и интерактивных технологий в сфере реабилитации и абилитации проходила в неформальной обстановке. В то время, как одни дети погружались в виртуальную реальность с помощью VR-очков, другие создавали объёмные фигуры 3D-ручкой.

«Детям очень интересно, когда плоский рисунок превращается в объёмный предмет, – отметила заведующая педагогическим отделением филиала центра «Надежда» Людмила Михайлова, показывая, как 3D-ручка позволяет из пластика делать объёмные предметы. – Не случайно, дети занимаются с большим удовольствием».

Отметим, что использование интерактивных технологий к работе по реабилитации ребят с особенностями развития для городского центра социальной помощи семье и детям уже стало устоявшейся практикой.

«Это наша повседневная жизнь, – подчеркнула Татьяна Лоза. – Мы как раз специализируемся на детях с ментальными нарушениями разного возраста – от самых маленьких до 18 лет, а такие мероприятия проводим для того, чтобы поделиться с разными специалистами полученными профессиональными компетенциями».

В целом, в Новосибирске реализация проекта «РоббоКласс», началась в декабре 2022 года.

Пионером использования робототехнического конструктора стал филиал «Олеся» в Дзержинском районе, где с его помощью у ребят развивают творческие навыки. В настоящее время находить нестандартные решения при программировании роботов могут и в филиале «Заря», расположенного на улице Забалуева, а в планах Городского центра социальной помощи семье и детям – внедрить цифровые технологии в филиале «Надежда» на проспекте Карла Маркса. Во всех трех филиалах, вошедших в структуру Центра в конце 2021 года, используется цифровое оборудование фирм Томатис, БАК и Forbrain, позволяющее развивать познавательную деятельность.

Довольно активное участие в прошедших мастерских по цифровым и интерактивным технологиям приняли взрослые, которые наравне с детьми весьма находчиво занимались конструированием роботов.

«С такой инициативой выступила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, предложившая использовать цифровые технологии для адаптации граждан старшего поколения, – сообщила Татьяна Лоза – Для пожилых людей из числа клиентов новосибирского Городского центра активного долголетия, реабилитации сама попытка сконструировать робота становится совершенно новым, но весьма ценным опытом».

Не менее активными участниками прошедших мастерских стали родители, которых в Новосибирске Городской центр социальной помощи семье и детям воспринимают как социальных партнеров. В ходе мероприятия психологи развенчали распространенный среди взрослых миф о вреде гаджетов. Если грамотно их применять с учетом возраста ребенка, уверяли специалисты, то новые технологии будут способствовать развитию когнитивных способностей и психики детей.

«Не случайно мы относимся к взрослым как к партнерам, – отметила Татьяна Лоза. – Передавая им свои компетенции мы рассчитываем, что и в своей повседневной жизни они будут использовать полученные навыки».