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общество наука

Рисование 3D-ручкой и виртуальная реальность: новые технологии для реабилитации детей с ОВЗ применяют в «РоббоКлассе»

Фото: Юрий Бабичев/Сибфм/ предоставлено МКУ «АРСП»

В Новосибирске в бизнес-инкубаторе «Гараж» Городской центр социальной помощи семье и детям департамента по социальной политике мэрии Новосибирска провел необычное мероприятие «РоббоКласс».

Участниками мастерской стали не продвинутые студенты технических вузов, а более двух десятков семей, воспитывающих детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, а также люди пожилого возраста.

«Сегодня мы хотим запечатлеть все эмоции, которые появятся у наших гостей», – рассказала директор новосибирского Городского центра социальной помощи семье и детям Татьяна Лоза.

Руководитель призналась, что все происходящее на мероприятие будет фиксироваться фото- и видео съемкой для того, чтобы по итогам мероприятия выпустить специальный ролик.

Фото Рисование 3D-ручкой и виртуальная реальность: новые технологии для реабилитации детей с ОВЗ применяют в «РоббоКлассе» 2

Демонстрация применения цифровых сервисов и интерактивных технологий в сфере реабилитации и абилитации проходила в неформальной обстановке. В то время, как одни дети погружались в виртуальную реальность с помощью VR-очков, другие создавали объёмные фигуры 3D-ручкой.

«Детям очень интересно, когда плоский рисунок превращается в объёмный предмет, – отметила заведующая педагогическим отделением филиала центра «Надежда» Людмила Михайлова, показывая, как 3D-ручка позволяет из пластика делать объёмные предметы. – Не случайно, дети занимаются с большим удовольствием».

Фото Рисование 3D-ручкой и виртуальная реальность: новые технологии для реабилитации детей с ОВЗ применяют в «РоббоКлассе» 3

Отметим, что использование интерактивных технологий к работе по реабилитации ребят с особенностями развития для городского центра социальной помощи семье и детям уже стало устоявшейся практикой.

Фото Рисование 3D-ручкой и виртуальная реальность: новые технологии для реабилитации детей с ОВЗ применяют в «РоббоКлассе» 4

«Это наша повседневная жизнь, – подчеркнула Татьяна Лоза. – Мы как раз специализируемся на детях с ментальными нарушениями разного возраста – от самых маленьких до 18 лет, а такие мероприятия проводим для того, чтобы поделиться с разными специалистами полученными профессиональными компетенциями».

Фото Рисование 3D-ручкой и виртуальная реальность: новые технологии для реабилитации детей с ОВЗ применяют в «РоббоКлассе» 5

В целом, в Новосибирске реализация проекта «РоббоКласс», началась в декабре 2022 года.

Пионером использования робототехнического конструктора стал филиал «Олеся» в Дзержинском районе, где с его помощью у ребят развивают творческие навыки. В настоящее время находить нестандартные решения при программировании роботов могут и в филиале «Заря», расположенного на улице Забалуева, а в планах Городского центра социальной помощи семье и детям – внедрить цифровые технологии в филиале «Надежда» на проспекте Карла Маркса. Во всех трех филиалах, вошедших в структуру Центра в конце 2021 года, используется цифровое оборудование фирм Томатис, БАК и Forbrain, позволяющее развивать познавательную деятельность.

Фото Рисование 3D-ручкой и виртуальная реальность: новые технологии для реабилитации детей с ОВЗ применяют в «РоббоКлассе» 6

Довольно активное участие в прошедших мастерских по цифровым и интерактивным технологиям приняли взрослые, которые наравне с детьми весьма находчиво занимались конструированием роботов.

«С такой инициативой выступила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, предложившая использовать цифровые технологии для адаптации граждан старшего поколения, – сообщила Татьяна Лоза – Для пожилых людей из числа клиентов новосибирского Городского центра активного долголетия, реабилитации сама попытка сконструировать робота становится совершенно новым, но весьма ценным опытом».

Фото Рисование 3D-ручкой и виртуальная реальность: новые технологии для реабилитации детей с ОВЗ применяют в «РоббоКлассе» 7

Не менее активными участниками прошедших мастерских стали родители, которых в Новосибирске Городской центр социальной помощи семье и детям воспринимают как социальных партнеров. В ходе мероприятия психологи развенчали распространенный среди взрослых миф о вреде гаджетов. Если грамотно их применять с учетом возраста ребенка, уверяли специалисты, то новые технологии будут способствовать развитию когнитивных способностей и психики детей.

Фото Рисование 3D-ручкой и виртуальная реальность: новые технологии для реабилитации детей с ОВЗ применяют в «РоббоКлассе» 8

«Не случайно мы относимся к взрослым как к партнерам, – отметила Татьяна Лоза. – Передавая им свои компетенции мы рассчитываем, что и в своей повседневной жизни они будут использовать полученные навыки».

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Карина Чиркова
Журналист

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