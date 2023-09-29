Роспотребнадзор сделал заявление о введении всеобщего масочного режима в России

На выросшую сразу на 22 процента заболеваемость ковидом Роспотребнадзор отреагировал оперативно и без проволочек.

По обновленным данным надзорного ведомства, всего за одну неделю в России выявили 14 435 случаев коронавируса: госпитализированы 2 328 человек, выздоровели 10 327, скончались 24. Некоторые регионы РФ начали введение масочного режима в общественных местах.

Комментируя ситуацию, глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с ТАСС заявила, что пик новой волны коронавируса в нашей стране ожидается только в ноябре-декабре. Нынешний прирост, по её словам, отличается от аналогичных показателей прошлого года менее высоким числом госпитализаций – значит люди переносят его легко.

Высказала Попова и собственную позицию относительно введения масочного режима на всей территории России: «На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести COVID-19 такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет», заверила она, призвав при этом всех россиян уже сейчас сделать прививку и соблюдать правила профилактики инфекций.