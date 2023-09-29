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общество

Российский агроном призвал дачников сжигать огурцы

Фото: Pexels.com

Также агроном советует дачникам использовать для подкормки огурцов калийную селитру.

Агроном Михаил Воробьев дал совет дачникам, которые готовятся к осенней уборке урожая огурцов. Эксперт утверждает, что сжигание огурцов может сыграть ключевую роль в предотвращении распространения грибка пероноспороза. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro.

Грибок пероноспороза является распространенным вредителем, который может нанести серьезный ущерб урожаю огурцов. Воробьев рекомендует дачникам активно бороться с этим заболеванием путем уничтожения носителей его спор.

Помимо сжигания огурцов, агроном Воробьев предлагает для улучшения урожая использовать калийную селитру для подкормки огурцов. Это удобрение способствует лучшему формированию плодов и ветвей, а также может улучшить вкус собранного урожая. Кроме того, агроном рекомендует обратить внимание на комплексные минеральные удобрения, содержащие азот и фосфор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что школьники из Новосибирска уничтожили более 200 цветов в Ботаническом саду ТГУ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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