Рост реальных денежных доходов поддерживает высокий уровень продаж новостроек в Новосибирске

В обзоре социально-экономического положения регионов РФ в первом полугодии 2023 года, проведенном экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», Новосибирская область в лидерах по значимым показателям.

Регион на восьмом месте по динамике реальных денежных доходов населения. По данным РОССТАТА реальные располагаемые доходы жителей области выросли к 1 полугодию 2022 года на 10,1%, в то время как в среднем по РФ на 3,9%, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Методология расчёта достаточно понятна. Высчитывается среднедушевой доход, отнимаются обязательные платежи, результат умножается на индекс инфляции и получаем индекс реальных располагаемых доходов. Это один из основных индикаторов благосостояния населения, с ним напрямую коррелируется доля жителей, которым доступна ипотека», — утверждает он.

При этом регион входит в число лидеров по динамике роста розничной торговли. Эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza проанализировали динамику оборота розничной торговли в июле 2023 года. Новосибирская область выросла за 2 года на 14,6%, в то время как оборот розничной торговли в реальном выражении вырос в целом по РФ только на 1,2 п.п, уточнил эксперт.

Из других регионов СФО в ТОП-10 вошла Кемеровская область 8 результат с 13,8% и на 11 месте Республика Тыва – 13,1%, заключил аналитик.

Напомним, цены на новостройки Новосибирска на 41% обогнали рост зарплаты.