С грибочком за решётку: россиянам грозит до 9 лет тюрьмы за сбор грибов

Россиянам напомнили список редких грибов, за сбор которых грозит реальное лишение свободы. Прочтите внимательно!

Соответствующая статья за номером 260.1 Уголовного кодекса РФ, согласно которой грозят тюремные сроки за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу России, вступает в законную силу 12 октября 2023 года, пишет сетевое издание «Лента.ру».

В тексте статьи указано:

· за умышленное уничтожение, повреждение, сбор, хранение, приобретение, пересылку, перевозку или продажу редких растений и грибов – 4 года тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей;

· тоже, но с использованием служебного положения при их публичной демонстрации в интернете или СМИ – 6 лет колонии и штраф до 2 млн рублей;

· действия в составе организованной группы или по предварительному сговору — 9 лет со штрафом до 3 млн рублей.

По сути, наказание за сбор краснокнижных грибов приравнен к убийству человека. Однако отметим, что к ответственности будут привлекать только за преступление, совершенное с преднамеренным умыслом, а не по неосторожности, а к списку редких грибов отнесли: вешенку семгово-соломенную, мухомор шишкообразный, перечный гриб рубиновый, трюфели летний и бургундский.