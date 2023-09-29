Сила грации и красоты: в Новосибирске прошел международный турнир по спортивной гимнастике

Второй турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийских чемпионов Евгения Подгорного и Ивана Стретовича прошел в Новосибирске. Соревнования имеют статус Всероссийских. Но по сути, это состязания международного уровня – к нам приезжают спортсмены из Белоруссии, Казахстана и других дружественных России стран.

В Новосибирске проводится значительное количество спортивных мероприятий, поддерживаемых нашими известными местными спортсменами — Александром Карелиным, Станиславом Поздняковым, Виктором Маматовым, Ириной Минх, Анной Богалий и Романом Власовым.

Один из организаторов гимнастического турнира, Евгений Подгорный, видит свою задачу в популяризации спорта на своем примере: «Хочу показать, что мы тоже были маленькими детьми, тоже плакали на тренировках, набивали мозоли, травмировались. Когда я был ребенком, мне казалось, что олимпийский пьедестал – это недостижимая высота. Но я ее взял».

Пусть Европа завидует

Почетным гостем турнира стала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Перед началом соревнований прославленную гимнастку окружила толпа детей. Все мечтали сфотографироваться со звездой. Только когда все ребята получили заветные снимки, Светлана перешла к общению с журналистами.

«Здорово! – охарактеризовала олимпийская чемпионка Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. По словам Светланы Хоркиной, в Новосибирске она не первый раз, но центром гимнастики каждый раз восхищается. – Такой гимнастический помост, как у вас, есть только в двух городах России. Ну и, в принципе, масштабы сооружения впечатляют».

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подтвердил, что Новосибирский центр гимнастики – один из лучших не только в России, но в Европе, учитывая оборудование. Ну что ж, пусть европейцы завидуют.

«Не надо оглядываться на всякие не очень честные политические игры. Пусть они там, в международном Олимпийском комитете, разберутся со своей совестью! А мы тем временем будем готовить резерв внутри страны», — говорит Светлана Хоркина.

В Новосибирск, как рассказала сама спортсменка, она не могла не приехать. Кому, как не олимпийским чемпионам, поддерживать начинающих звезд в этом виде спорта. Тем более, что в Стратегии развития физкультуры и спорта стоит цель охватить систематическими занятиями спортом не меньше 70 процентов детского населения страны. Идея одна – оздоровление нации. И гимнастика, уверена Светлана Хоркина, подходит для этого, как нельзя лучше: «Гимнастика очень многогранна. Есть гимнастика лечебная, профилактическая, спортивная, художественная, воздушная, акробатическая. Поистине, гимнастика – основа всех других видов спорта».

Примеры для подражания

Спикер Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев – в прошлом спортсмен-каратист. С тем, что гимнастика — краеугольный камень многих других спортивных направлений, он полностью согласен: «Гимнастика развивает координацию, гибкость, растяжку. Без этого никакой другой спорт невозможен. У нас в Кировском районе есть клуб "Успех", при нем – школа раннего спортивного развития, куда берут ребятишек с 4-х лет. Там как раз дети занимаются гимнастикой, а уже потом определяются, в какой вид спорта они хотят пойти».

Дмитрий Асанцев выразил уверенность в том, что олимпийская сборная России, как по гимнастике, так и по другим видам спорта, будет пополняться спортсменами из Новосибирска. Спикер указал на наличие человеческого потенциала — все больше детей занимаются спортом, а также на технические возможности и вдохновляющие примеры, такие как Иван Стретович, наш земляк.

К слову, Иван Стретович поднялся на олимпийский пьедестал в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Сейчас Ивану 27 – почтенный возраст для гимнастики, но он продолжает тренироваться. Олимпийский чемпион вспомнил, как в школьные годы совмещал 6-7 уроков и две тренировки в день. «Главное – желание, — уверен спортсмен. – Гимнастика, конечно, сложный вид спорта. Чтобы чего-то добиться, надо жить в спортзале. Здесь не бывает так, что ты один день тренируешься, а потом месяц отдыхаешь. Надо работать постоянно».

Капитан сборной России по спортивной гимнастике Эмин Гарибов тоже высоко оценивает шансы наших земляков попасть в олимпийскую сборную. В Новосибирск на турнир Подгорного он приезжает третий год подряд. За это время увидел, как ребята, к примеру, с третьим взрослым разрядом двигаются к званиям кандидатов в мастера спорта, становятся мастерами. Таким образом, турнир в Новосибирске – хороший мостик для перехода в профессиональный спорт.

С чего начинается путь к вершинам

Однако карьера чемпиона начинается не в престижном зале, оборудованном по последнему слову техники, а на спортплощадке возле дома, в дворовой команде. Об этом хорошо помнят депутаты горсовета, прилагающие немало усилий для развития детского спорта.

Как рассказал Дмитрий Асанцев, уже четыре года в Новосибирске работает партийный проект «Единой России» — «Территория детства», направленный на строительство детских и спортивных площадок во дворах. По этой программе в разных районах города оборудовали уже 163 площадки. Депутаты на округах организуют там турниры по различным видам спорта.

«Конечно, для таких дисциплин, как гимнастика, нужны специализированные залы. Но и здесь есть уличная альтернатива – воркаут. Площадки для воркаута появляются в городе одна за другой. Там работают квалифицированные инструкторы. Этот вид cпорта становится все более популярным у молодежи», — заключил Дмитрий Асанцев.