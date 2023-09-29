Студентки НГПУ в числе победителей грантового конкурса Росмолодежи

Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги конкурса «Росмолодежь.Гранты: Микрогранты». Среди победителей – представители факультета иностранных языков и факультета психологии НГПУ, общая сумма поддержки – более двухсот тысяч рублей.

В 2023 году на конкурс микрогрантов подали 5 450 заявок из всех регионов России. 405 участников стали победителями. В ходе конкурса каждый проект в одной из 18 номинаций оценивали по 10 критериям и 10-бальной шкале 265 экспертов. Максимальная рекомендованная сумма гранта составила 100 000 рублей, а минимальная — 18 829 рублей.

В конкурсе победили три проекта представителей НГПУ. Это терапевтический практикум «Чудеса на песке» магистранта ФП НГПУ Надежды Барышниковой, городской поэтический практикум «Переплет» студентки четвертого курса ФП НГПУ Полины Облицевой, городская школа КВН «Путь к сцене» пятикурсницы ФИЯ НГПУ Анастасии Гуня. Общая сумма выделенных грантовых средств составляет 223 135 рублей.

«Терапевтический практикум "Чудеса на песке" ориентирован на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальные и групповые терапевтические занятия будут проходить с использованием психологической песочницы, – рассказывает Надежда – Наш проект даст возможность посещать "групповую песочницу" обучающимся двух школ г. Болотное.»

«Городской поэтический фестиваль "Переплет" направлен на продвижение молодых чтецов и поэтов Новосибирской области. Фестиваль включает в себя образовательную программу, которая позволит участникам обменяться личным опытом, прокачаться в поэтическом и ораторском мастерстве, приобрести полезные навыки и знакомства», – сообщает Полина Облицева.

«Городская школа КВН "Путь к сцене" поможет решить проблему дефицита учебных материалов и мероприятий, нацеленных на развитие навыков в рамках КВН-движения», – делится планами Анастасия Гуня.

Как отмечает начальник Управления молодежной политики и воспитательной деятельности НГПУ Татьяна Лукина, всего в Новосибирске поддержано восемь проектов.