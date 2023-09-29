Суды, разборки и саботажи: что ждет нового владельца Хилка и оптовую торговлю Новосибирска?

Смутная перспектива наследства после смерти владельца легендарного и одновременно печально известного Хилокского рынка возбудила новую волну конкуренции среди торговых площадок в Новосибирске.

Напомним, что в сентябре в возрасте 70 лет скончался Анатолий Зяблов. По данным "Контур. Фокуса", Зяблов был мажоритарным собственником ООО "Торговый Центр Хилокский" (88%). По мнению местных жителей, он мастерски использовал свои "особые" связи, чтобы избегать претензий со стороны местных органов. Теперь появились слухи о том, что его сын Дмитрий займет место отца и встанет во главе рынка. Однако, никто не знает, будет ли у него достаточно сил и умений для успешного решения многочисленных проблем этого сложного бизнеса. В результате, будущее Хилокского рынка на сегодняшний день кажется неопределенным и неясным.

Вместе с Хилком претендентами на титул "главного игрока" стали несколько рынков, готовых бросить вызов и состязаться с ним за лидерство. Каким же будет результат соревнования с современными конкурентами и сможет ли Хилокский рынок удержать свою позицию, как старожил в этой борьбе?

Новый формат — новые возможности

Всё началось в 2023 году, когда в Сибири была начата реализация концепции развития оптовых продовольственных рынков (ОПР). Правительство уже в 2021 году подписало соответствующий документ, который предусматривал обязательное наличие ОПР на территории всех крупных городов России.

Одна из основных целей этой концепции — ускорить оборот свежих продуктов и сократить количество посредников между продавцами и покупателями, обновить инфраструктуру и повысить контроль качества. Это означает, что прошлый формат пребывания разного рода продукции на рынке без особого контроля уже никому не неинтересен.

Нынешнему потребителю важна качественная инфраструктура, предоставляемая рынками. Именно поэтому в Сибири возникла новая "эра" конкуренции.

Такой непростой Хилокский рынок

Хилокский рынок уже давно стал неким символом всех рынков Новосибирска в стиле 90-х годов. Ежегодно через данный рынок проходит до 250 тысяч тонн плодоовощной продукции из разных стран, включая Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Иран и другие.

Однако, помимо своей славы, Хилокский рынок имеет и дурную репутацию. Местные жители из соседних домов в течение многих лет требовали его закрытия. Своё решение они обосновывали тем, что на Хилке идёт торговля с нарушением законодательства. Помимо этого, акцент делали и на том, что рынок, а точнее гости из зарубежья неоднократно становились участниками резонансных историй, включая случаи продажи наркотиков и массовых стычек с применением оружия. Такие случаи описывались в СМИ.

Хилокский рынок и не является по сути полноценным рынком. Постановление от 1996 года о регулировании деятельности оптовых рынков обязывает оказывать поддержку Хилокскому рынку, который на тот момент был зарегистрирован под названием ТОО "Торговый центр". Однако такая организация не фигурирует в открытых источниках информации. В 2003 году было создано ЗАО "ТЦ Хилокский", а затем в 2021 году зарегистрировано ООО "ТЦ Хилокский".

По документам Хилокский рынок является обычным торговым центром, то есть закрытым пространством, а не тем самым рынком под открытым небом, у которого должен быть паспорт безопасности и другие документы, подтверждающие надежную организацию работы.

На Хилке отсутствует процедура обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы, которая определяет безопасность товаров для жизни и здоровья, а продукты питания продаются без документов, что вызывает вопросы по поводу их качества и происхождения. У продавцов Хилка нет не только сертификатов качества на продукты, но и обычного разрешения на работу в России. Чтобы не быть голословными, в пример можно привести проверку прокуратуры. В июне в ходе рейдовых мероприятий на Хилке было проверено 165 мигрантов. В результате удалось пресечь более 50 нарушений, связанных с незаконной трудовой деятельностью и нарушением порядка пребывания в России. 35 человек привлекли к административной ответственности.

Помимо этого, рядом с рынком находится мусорный полигон, который тоже является не самым безопасным местом с точки зрения санитарии. Токсины от постоянных пожаров на полигоне распространяются по всему району, накрывая в том числе и продукты на открытых прилавках Хилка. Из-за несоблюдения правил пожарной безопасности пожары часто возникают и на самом рынке: так, например, сгорели сразу несколько кафе быстрого питания.

Немудрено, что деятельность Хилка, имеющего такую сомнительную репутацию, привлекла внимание главы СК России Александра Бастрыкина. В октябре прошлого года, Бастрыкин взял под свой личный контроль ситуацию с нарушением санитарии в так называемом "Хилокском треугольнике".

Бесконечные проверки надзорных органов, жалобы местных жителей привлекли внимание и федеральных властей.

Что будет дальше

Ожидается, что новая концепция развития потребует от владельцев рынка внесения кардинальных изменений в его работу. Впереди — большие трудности, и пока неизвестно, сможет ли новое руководство справиться с накопившимися проблемами.

Стоит отметить, что оптово-розничная торговля в Новосибирске не ограничивается только Хилокским рынком и продолжает развиваться. В городе появляются новые торговые площадки. Так, в 2017 году появился первый серьезный конкурент Хилка — открытый оптово-розничный центр "Фудсиб" с ежегодной пропускной способностью 75 тысяч тонн продуктов. Основное преимущество данного центра для продавцов и покупателей заключается в благоустроенной инфраструктуре и удобном месторасположении. Здесь представлен широкий ассортимент.

"Фудсиб" одним из первых предложил формат "цивилизованной" торговли и предусмотрел возможность холодильного хранения крупных партий товаров. Однако, несмотря на амбициозные планы, он так и не смог привлечь основную массу оптовых поставщиков.

В 2019 году Хилку появился еще один конкурент — агропромышленный распределительный центр "Мандарин". Основной акцент владельцев центра был сделан на аренду торговых мест для фур на открытой площадке. Тем не менее, переманить большую часть арендаторов Хилка «Мандарину» так и не удалось. Также остается открытым вопрос о правомерности продаж: реализовывать вразнос или с автотранспорта продукты питания без потребительской упаковки законом запрещено. В то же время у «Мандарина» есть конкурентное преимущество — наличие склада временного хранения крупных партий товара со всеми необходимыми для этого условиями. В 2021 году под Новосибирском произошло открытие "РусАгроМаркет". Некоторые обозреватели считают, что именно этот комплекс может стать альтернативой Хилку. Он отличается огромной площадью, на которой созданы все условия для хранения, обработки, упаковки, продажи и логистики свежих продуктов.

В этом году в центре также начали работать таможенный орган и лаборатория Россельхознадзора. Однако, у "РусАгроМаркета" есть и значимый недостаток, а именно небольшая зона для разгрузки фур. Несмотря на это, половина арендованной земли пока не используется, и при необходимости ее можно быстро асфальтировать, чтобы решить эту проблему.

Таким образом, рост конкуренции на оптовых рынках продуктов в Сибири имеет свои преимущества. С большей конкуренцией появляются более свежие продукты, а более простая цепочка продаж означает более низкие и прозрачные цены. В регионе наконец-то начинается создание качественной и цивилизованной торговой инфраструктуры. Будет ли Хилокский рынок приспосабливаться к новым изменениям, покажет время.

Известно одно — только поддержка и развитие качественной торговли на рынках Новосибирска сможет стать тем самым рычагом, который повысит привлекательность города и улучшит качество жизни горожан.