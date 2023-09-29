В Бердске случайный гость, вынесший у соседей сумку со 100 тысячами рублей, получил срок

Под Новосибирском случайный гость украл из открытой квартиры соседей сумку со 100 тысячами рублей и получил срок.

В Бердске 38-летний маляр побывал в гостях в конце октября прошлого года у знакомых в доме №118 на улице Красная Сибирь. Уходя домой уже ночью, Николай Л. обнаружил у соседей открытую дверь, а рядом с выходом на столике увидел сумку.

«Он тайно похитил имущество потерпевших, а именно сумку из кожзаменителя, в которой находились денежные средства в сумме 101 500 рублей», — говорится в материалах дела Бердского городского суда.

Николая Л. обвинили по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Однако подсудимый признал вину лишь частично: он настаивал, что в жилище не проникал, а сумку вытащил, находясь в коридоре. К тому же, он утверждал, что в ней было только 38 000 рублей.

«Увидел приоткрытую дверь соседней квартиры, решил заглянуть в неё, чтобы посмотреть, не случилось ли чего-нибудь. Приоткрыв дверь квартиры потерпевших, он увидел в коридоре указанной квартиры на столе стоящую сумку в виде портфеля, решил её похитить, что и сделал: протянул руку, взял сумку и ушёл, оставив дверь в квартиру также приоткрытой, захлопнув за собой входную дверь»,

- давал показания в суде маляр.

Николай Л. настаивает, что в сумке было только 38 000 рублей, из которых он потратил только 6 000, остальное у него изъяли оперативники во время обыска.

В итоге Бердский городской суд, выслушав все аргументы, постановил: назначить маляру наказание в виде 1,5 года условно. Но Николай Л. не согласился и подал апелляционную жалобу, которую рассмотрел областной суд.

«Доводы адвоката о том, что в сумке находилась меньшая сумма – 38 000, а не 101 500 рублей суд апелляционной инстанции отклонил. Приговор без изменения и вступил в законную силу», — рассказала Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Сумки с деньгами регулярно становятся добычей воров и налётчиков в Новосибирске. Так, например, этим летом у мужчины в Академгородке отобрали портфель с 2,5 миллионами рублей.