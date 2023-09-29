В Новосибирске мэрия назвала сроки ремонта Димитровского моста

Власти Новосибирска установили сроки начала и продолжительность ремонта Димитровского моста.

Работы по восстановлению моста начнутся в период с мая по июнь следующего года и продлятся два года. Решение о неотложном ремонте моста приняли после того, как Арбитражный суд обязал компанию «Новосибирскавтодор» устранить дефекты на дорожном полотне. Проблемы нашли в 2022 году вскоре после завершения предыдущего ремонта, выполненного в 2018 году.

В прошлом году заметили колейность на мосту. Компания «Новосибирскавтодор» объявила, что ямы появились из-за высокой интенсивности движения, которая не соответствует категории данной дороги.

В результате спора между заказчиком и подрядчиком, последний отказался выполнять необходимые работы. После этого две судебные инстанции приняли сторону компании.

В мэрии Новосибирска заявили, что в 2023 году ремонт на Димитровском мосту наиболее поврежденных участков будет проводиться компанией «ДЭУ №1».