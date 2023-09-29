В Новосибирске наградили победителей всероссийской акции «Ценности будущего в традициях народной культуры» для дошкольников

Она проходила в рамках проекта «Единой России» — «Мир возможностей».

Диплом победителя федерального этапа акции «Ценности будущего в традициях народной культуры» получил краснообский детский сад «Теремок». Коллектив дошкольного учреждения работал по нескольким направлениям, самым массовым стал семейный проект «Бабушкина сказка».

Участникам нужно было записать и проиллюстрировать семейную сказку, рассказала старший воспитатель детского сада «Теремок» Елена Сайботалова.

«Нам удалось привлечь к этой акции все садовские группы, родителей, старшее поколений семей. Сказки сочиняли, а некоторые бабушки рассказывали сказки своего детства, чем немало удивляли внуков. Каждый ребенок приходил с уже готовым проектом», — отметила воспитатель.

«Теремок», кроме диплома федерального победителя, получил приз – набор развивающих игрушек, шкаф для их хранения, комплект методической литературы и раздаточный материал от издательства «Просвещение» и фабрики «Росигрушка».

Победителями регионального этапа стали семь дошкольных учреждений и столько же воспитанников детских садов. За успехи отметили дипломами и ценными подарками.

Укрепление коммуникаций между семьей и детским садом, популяризация культуры, традиций и ценностей народов нашей страны, живое вовлечение семьи в эту работу – таковы цели акции «Ценности будущего в традициях народной культуры». Дети, родители и педагоги Новосибирской области приняли в ней самое активное участие, отметила врио министра образования, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Мария Жафярова.

«Дошкольное образование всегда было сильно своей мощной воспитательной компонентной. И вот в рамках этого проекта – «Мир возможностей» — наши воспитатели в очередной раз показали, как мы способны воспитывать здоровую полноценную творческую личность, начиная с самого юного возраста», — сказала Мария Жафярова.